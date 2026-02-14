3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からブルペン入りし27球を投げた。練習後に取材に応じた大谷は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について「凄く楽しみにしています。前回も良い試合が多かったですし、野球界にとっても大事な大会だと思うので、全力で楽しみたいと思っています」と笑顔を見せた。キャンプ初日を迎えた大谷の表情は明るかっ