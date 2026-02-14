◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日スノーボード男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝に22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が出場した。試技1回目は大技のフロントサイド・ダブルコーク（DC）1620（4回転半）に挑んで転倒。27.50点で12人中9位だったが、2回目は同じ技に成功すると、5つめのトリックでフロントサイド・トリプ