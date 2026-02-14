気象台は、午前4時11分に、なだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、上田市、中野市、大町市、飯山市、楢川、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、乗鞍上高地、上田市、中野市、大町市、飯山市などに発表（雪崩注意報） 14日04:11時点北部では、14日昼前ま