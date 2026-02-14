レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が22日（日本時間23日）にもワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場に向けてチームを離れることが分かった。ブレスローGMがメディアデーの会見に登場し明かした。ブレスローGMは、吉田がWBC出場のためにいつキャンプを離れるのか質問されると「だいたい10日後だ。今日のライブBPではいいスイングをしていた。完全に健康で、仕上がっている。WBCで競い合うのを楽しみにしている」