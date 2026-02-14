（NY時間13:53）（日本時間03:53） モデルナ＜MRNA＞42.34（+2.23+5.56%） モデルナ＜MRNA＞が上昇。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株損益の赤字が予想ほど膨らまなかったほか、売上高は予想を上回った。 同社は、ＦＤＡが新薬開発をより困難にしていると批判し、バンセルＣＥＯは、同局の姿勢が予測しづらくなっていると述べた。ＦＤＡは、メッセンジャーＲＮＡ技術を用い