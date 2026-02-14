ミラノ・コルティナ五輪スノーボードハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）男子決勝は１回目が終わり、山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は９２・００点で１位、３大会連続出場の戸塚優斗ヨネックス）は９１・００点で２位、２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は９０・００点で３位につけた。２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は転倒し、２７・５