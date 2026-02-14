3年目のシーズンを迎えるドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）にキャンプイン。初日からライブBPの登板し、金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）のバットをへし折るなど力強い球を20球投げ込んだ。仲間たちとあいさつを交わし、アップ中には笑顔を見せる場面もあった山本。マウンドに上がると、捕手ラッシングのミット目がけてシーズンさながらのボールを投げ込んだ。初日からブルペン入りした大谷や佐々木