昨年12月の「M―1グランプリ」で準優勝したお笑いコンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が、今度はピンで再び頂点に挑戦する。ひとり芸日本一決定戦「R―1グランプリ」で、初の決勝進出を目指し、15日の準決勝に臨む。決戦を控え、スポニチ本紙の取材に「優勝して“益々荘”に恩返しがしたい」と力強く語った。ビシッと決めたスーツに凜々しい表情。堂々と舞台を闊歩（かっぽ）する姿とは裏腹に「40歳独身、貧困層に属します