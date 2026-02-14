Hey！Say！JUMPの山田涼介(32)が初の東西ドームツアーを開催する。STARTOENTERTAINMENT所属タレントがソロでドーム公演を行うのは史上初。13日に都内で会見し「全員俺を見ろという気持ちで頑張りたい」と力強く意気込んだ。6月27、28日に京セラドーム大阪、7月25、26日に東京ドームで全4回公演を行い、20万人を動員する。 山田との一問一答は下記の通り。 ――山田さんから発表があるとのことですが。「RyosukeYamadaと