◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝1回目(大会8日目/現地13日)日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨みました。決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。各選手1回目から勝負に出て転倒者が相次ぐなか、6番目に平野歩夢選手が登場。1月のワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受