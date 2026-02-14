「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１回目は転倒に終わった。１本目のエアでスイッチバックダブルコーク１２６０を決めると、続いてキャブダブルコーク１４４０も成功。続いて試合初出しとなるフロントサイドダブルコーク１６２０に挑んだが、激しく転倒。怪我