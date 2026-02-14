3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を3月5日から18日まで日本国内で独占ライブ配信する米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は13日、大会を盛り上げるメンバーとして、選手目線で現場の熱狂を伝えるフィールドレポーターに阪神などで活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男氏（44）、野球ファン代表として応援リーダーにお笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一（42）、世界的トップアス