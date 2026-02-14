ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンの大会前の最終強化試合２試合をテレビ朝日系とＴＢＳ系で生中継することが１４日、発表された。３月２日のオリックス戦をＴＢＳ系で午後６時４５分から、３月３日の阪神戦をテレビ朝日系で午後６時３０分から、それぞれ独占生中継する。強化試合の見どころは、史上最強の呼び声高い侍ジャパンのフルメンバーがついに集結！ キャンプや宮崎・名古屋での強化試合は国内組（ＮＰＢ組）中心だった