Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介が１３日、都内で取材会を行い、６〜７月にソロアーティストとして初のドームツアー（京セラドーム大阪＝６月２７、２８日、東京ドーム＝７月２５、２６日）を開催することを発表した。メンバーから受けた熱いエールや、グループ活動への変わらぬ思いも語った。ソロでのドーム公演は、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」では初めて。全４公演で計２０万人を動員する。