Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介が１３日、都内で取材会を行い、６〜７月にソロアーティストとして初のドームツアー（京セラドーム大阪＝６月２７、２８日、東京ドーム＝７月２５、２６日）を開催することを発表した。ソロでのドーム公演となると、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」では旧ジャニーズ事務所時代を含めても初めて。全４公演で計２０万人を動員する。レッドカーペットを歩いて取材会場