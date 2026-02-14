Hey! Say! JUMPの山田涼介が、6月27日・28日に京セラドーム大阪、7月25日、26日に東京ドームで『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？』を開催することがわかった。事務所の歴史の中でもソロでのドームツアーは初めての試みとなり、全公演で計20万人を動員する。自身2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アーユーレディ？／発売日は後日発表）の発売も決定した。【アップ写真】輝く美肌！まさに“不老”の