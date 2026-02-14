テレビ朝日とTBSは14日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）直前の侍ジャパンの最終強化試合を独占生中継すると発表した。3月2日のオリックス戦はTBS、同3日の阪神戦はテレ朝が放送する。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手最終強化試合は、MLB組が合流し、フルメンバーが初お披露目されることが見込まれている。WBC本戦に向けたシミュレーションともいえる2連戦。大谷翔平のプレーが注目され