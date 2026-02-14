Hay! Say! JUMPの山田涼介さんが、初ソロドームコンサートの開催と2ndアルバムのリリースが決定したことを発表しました。開口一番、山田さんは?Ryosuke Yamadaとして初ドームツアーをやらせていただくことになりました?と発表すると集まった報道陣から?おめでとうございます?と祝福の拍手が沸き起こりました。事務所の長い歴史の中で1人で東京ドームのステージに立つのは初めてとのことで?本当にありがたいです?と頬をゆるませまし