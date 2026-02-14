◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティング(FS)に、日本の三浦佳生選手が第1グループ3番滑走で登場しました。ショートプログラムは4回転のミスもあり、76.77点で22位発進。巻き返したいフリーの演技冒頭、三浦選手の演技構成の中で最も難度の高い4回転ループを見事に決めます。続く4回転サルコウは高さが出