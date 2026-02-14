ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。この日がドジャースのバッテリー組のキャンプ初日。ドジャースをのぞくメジャー２９球団のバッテリー組はすでに始動しており、最も遅いキャンプインとなった。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でエースとして期待される山本は、キャンプ初日からライブＢＰで登板した。米国代表