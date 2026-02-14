「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、五輪初出場の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝は、フリーで１７０・１１。ショートプログラム（ＳＰ）の７６・７７点と合わせ、トータル２４６・８８となった。冒頭、高難度の４回転ループを成功したが、続く４回転サルコーで転倒。それでも立て直し、続く４回転トーループ＋３回転