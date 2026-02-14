◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝１回目が始まり、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６人目で出場した。１回目は転倒して２７・５０点だった。日本史上最年少１５歳で銀メダルを獲得した１４年ソチ大会から、１８年平昌大会銀、２２年北京大会金に続き、４大会連続のメダル獲得を狙