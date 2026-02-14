◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２２位から出た三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は１７０・１１点、合計２４６・８８点だった。冒頭の４回転ループを成功。続く４回転サルコーは転倒したが、４回転―３回転の連続トウループ、単発の４回転トウループを着氷した。演技後