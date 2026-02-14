ＮＹ時間の午後に入って、ユーロ円は１８１円台半ばでの推移となっている。下げは一服しているものの、買い戻しの気配は見られていない。本日は上に往って来いの展開が見られ、ロンドン時間に１８２円台に上昇したものの、円買い戻しの動きが続く中、ユーロ円も上げを戻している。１００日線が１８０．８０円付近に来ているが、その水準をうかがう展開は継続。 本日はＥＣＢ理事のカザークス・ラトビア中