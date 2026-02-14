[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]新指揮官の期待を感じさせる起用だった。ヴィッセル神戸のミヒャエル・スキッベ監督は2-0で迎えた後半29分、右ウイングのFW武藤嘉紀に代わって18歳のMF濱崎健斗を投入。10日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)・FCソウル戦(○2-0)の後半45分間に続き、J1百年構想リーグでもピッチに立つ機会を与えた。2007年生まれの濱崎は昨季の高円宮杯プレミアリーグWESTを制した神