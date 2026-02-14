◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は冒頭の4回転ループなど、4回転ジャンプを4本入れて構成。サルコーで着氷ミスもあったが、持ち味を発揮した。演技後には笑顔も見せ、小さくガッツポーズ。スコアは170.11点で、合計は246.88