ミラノ・コルティナ五輪、現地12日に行われたスノーボード女子ハーフパイプで銅メダルに輝いた小野光希選手が、試合後に家族とビデオ電話を行ったことを明かしました。今回、小野選手はテレビ電話がつながると、画面の向こうにいる母親に対して、一言目に「ケガしてない？」と意外な問いかけを行ったことを打ち明けました。というのも実は、小野選手が前回の北京五輪に出場した際、母親が交通事故に遭い入院していたそう。小野選手