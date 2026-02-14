スピードスケート男子1万mを制したメトジェイ・イレク＝13日、ミラノ（AP＝共同）13日のスピードスケート男子1万メートルは19歳のイレクが12分33秒43で初優勝。スピードスケート男子でチェコ勢初の金メダルとなった。セミルニー（ポーランド）が2位。2014年ソチ五輪覇者で40歳のベルフスマ（オランダ）が3位に入った。日本選手は出場していない。（共同）スピードスケート男子1万メートルで金メダルを獲得し「ゴールデン・ボーイ