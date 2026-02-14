ミラノ・コルティナ五輪で、戦争犠牲者の追悼ヘルメットをめぐり失格となったウクライナの選手について、スポーツ仲裁裁判所は13日、選手の異議申し立てを棄却しました。スケルトン男子ウクライナ代表のヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻の犠牲者を追悼するヘルメットの着用をめぐって12日に失格となり、スポーツ仲裁裁判所に異議を申し立てていました。ヘラスケビッチ選手は失格の取り消しと、最終決定が出るまでの暫定措置