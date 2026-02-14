サッカー元日本代表・小野伸二氏が１３日、インスタグラムを更新。「新しい相棒がやってきました」と、愛車との写真を投稿した。小野氏は愛車の横に立ち、「ＡｕｄｉＡ６Ａｖａｎｔ」と記述。「ＡｕｄｉＣｉｔｙ銀座」の看板の前で撮影した写真も添え、「これからもよろしくね」とつづった。ワゴンタイプの高級車で、フォロワーからは「カッコ良すぎます」、「似合う」、「お高いんでしょ？」、「強そうな車」などの声が