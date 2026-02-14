（NY時間12:58）（日本時間02:58） メイプルベア＜CART＞35.76（+2.52+7.57%） 食品デリバリーのインスタカートを運営するメイプルベア＜CART＞が上昇。前日引け後に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益は予想を下回ったものの、売上高や取扱総額（ＧＴＶ）が予想を上回った。受注件数も予想を上回っている。ガイダンスも公表し、予想を上回る第１四半期の見通しを示した。 同社