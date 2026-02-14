国際騎手招待競走の「第７回インターナショナルジョッキーズチャレンジ」が２月１３日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われた。世界各国から男女７人ずつ計１４人の騎手が出場し、ＪＲＡから参戦した戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝は４戦（全て１４頭立て）で４着、８着、４着、５着で合計１０ポイント。総合７位だった。第１戦（ダート１６００メートル）で騎乗したミンミスラハは序盤は最後方から