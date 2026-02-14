3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）、3年目のシーズンを迎える山本由伸投手（27）、先発ローテーション入りを目指す2年目の佐々木朗希投手（24）がそろってキャンプインを迎えた。この日は全30球団で最も遅いバッテリー組の集合日。初日からライブBPの登板し、全投手がブルペン入りする予定となっている。練習前に報道陣の取材に応じたロバーツ監督は、大谷のコンデションについて「非常に良い状態