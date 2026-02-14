【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースのバッテリー組が13日、アリゾナ州グレンデールでキャンプインし、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希がワールドシリーズ3連覇を狙うシーズンのスタートを切った。