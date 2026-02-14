NY株式13日（NY時間12:06）（日本時間02:06） ダウ平均49702.62（+250.64+0.50%） ナスダック22688.58（+91.43+0.40%） CME日経平均先物57550（大証終比：+560+0.97%） 欧州株式13日終値 英FT100 10446.35（+43.91+0.42%） 独DAX 24914.88（+62.19+0.25%） 仏CAC40 8311.74（-28.82-0.35%） 米国債利回り 2年債 3.406（-0.050） 10年債 4.052（-0.046） 30年債 4.695