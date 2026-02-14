（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダッチ・ブロス＜BROS＞51.81（+0.99+1.95%） コーヒーチェーンのダッチ・ブロス＜BROS＞が上昇。前日引け後に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。既存店売上高もシステム、直営とも力強い伸びを達成している。ただ、通期のガイダンスは予想を下回った。取引件数の増加と顧客に支持される価値提案が寄与し、ブラ