日本スケート連盟がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）は15日（日本時間16日）に行われる。日本スケート連盟は初五輪に挑む長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が意気込む動画を公開。ファンの胸がときめいた。日本スケート連盟は日本時間13日にインスタグラムを更新。「ミラノに到着して今の気持ちは」というお題に、“ゆなすみ”が答える動画を公開した。