ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーは13日（日本時間14日）に行われる。ショートプログラムで2位につけた鍵山優真が逆転での金メダルを狙う。第1滑走は日本時間午前3時8分。リー・ユーシャン（台湾）が務める。日本勢では三浦佳生が第1組で登場。佐藤駿は第3組、鍵山は最終組で演技する。米国の団体戦金メダルに貢献したイリア・マリニンが最終滑走。今大会4度目の演技となる。（T