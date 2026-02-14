フィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーは13日（日本時間14日）に行われる。会場外には、開始の数時間前から日本の熱心なファンが。米記者も「明らかに準備万端だ」とその熱量に注目している。全身金の服装に、「日本」と書かれた日の丸のハチマキ。日本とイタリアの小さな国旗も持っている。熱心なファンを見つけたのは、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレティック」のブリット