きょうのポンドドルは、ロンドン時間に一時１．３５ドル台に下落していたものの、ＮＹ時間にかけて買い戻しが膨らみ、１．３６ドル台半ばまで戻す展開となっている。本日の２１日線が１．３６２０ドル付近に来ているが、その水準は維持されている状況。一方、ポンド円はロンドン時間に２０９円台まで買い戻されていたものの、ＮＹ時間にかけて２０８円台に伸び悩んでいる。上値の重さが意識される展開となっている中、２０７円台