1982年製作のサスペンスホラー『悪夢の系譜』（原題：Next of Kin）が4Kデジタル修復され、４月17日(金)より日本初劇場公開されることが決定した。日本では『悪夢の系譜/日記に閉ざされた連続殺人の謎』のタイトルでビデオリリースされた本作は、観客の心理にじわじわと侵入する静かな恐怖を追求。『アングスト/不安』(’83)のサウンドトラックを手掛けたクラウス・シュルツェが、恐怖を押し上げる音楽を担当している。監督のトニ