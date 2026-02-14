◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】この日行われる男子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終調整に臨んだ。２大会連続メダルをかけた大一番に向け、鍵山は予告していた新衣装を初披露。下が黒、上半身にかけて青くなるグラデーション