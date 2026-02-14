4年前の北京五輪は開幕直前に交通事故に遭い、娘にはひた隠しにして病室で五輪をテレビ観戦した小野の母・静恵さん。今回は埼玉県内の自宅で銅メダル獲得の瞬間を見届け「ホッとしました」と感慨に浸った。幼稚園の年長だった小野がたまたまテレビでバンクーバー五輪を見て「私もこれやりたい！」と宣言してから16年。まさに雨の日も雪の日も支え続けてきた。6歳でスノーヴァ溝の口（20年3月末閉館）に通い始めると、土日は2つ