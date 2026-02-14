男子モーグルは12日、決勝が行われ、22年北京五輪銅メダルの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が、2大会連続の銅メダルを獲得した。モーグル日本勢の2大会連続メダルは、女子で98年長野金、02年ソルトレークシティー銅の里谷多英以来、24年ぶり2人目の快挙。悲願の頂点は逃したが、15日の新種目デュアルモーグルで今度こそ悲願をかなえる。うれしさか、悔しさか。入り乱れる感情を整理できずに表彰式を終えた堀島だが、自身の選択