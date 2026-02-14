女子決勝が12日、行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85・00点で銅メダルを獲得した。同種目でのメダル獲得は、今大会は9位だった22年北京大会銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）に続く2人目の快挙。敗退の危機にひんした予選11位から一夜。決勝で3回とも転倒した前回大会のリベンジを果たし、悔し涙を喜びの涙に変えた。敗退危機に思わず涙した予選から一夜。滑走順が12人中2番手だった小野は、1回目に出した