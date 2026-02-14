経済同友会の山口代表幹事は13日の定例会見で、自民党が大勝した衆議院選挙について、「深く論争を繰り広げるだけの時間はなかったのではないか」と指摘した一方、「政策に対する国民の期待の表れと理解している」、有権者が「今まで以上に中身について興味を持ち始めた」との私見を示しました。自民党など多くの党が公約で掲げた消費税の減税をめぐっては、「国民会議でメリットやデミリットを整理してほしい」と述べ、丁寧な議論