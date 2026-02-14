企業の垣根を越え、かつ自身のスキルを開放できる場所。そこは起業家やスタートアップの成長を支援する“イノベーションキャンパス”でした。東京・虎ノ門ヒルズにあるシェアオフィス「CIC Tokyo」。スタートアップから大手企業、行政まで330社以上が集結する中、特徴的なのが“海外スタートアップ”の積極的な受け入れです。この日、開放感のあるオープンスペースでミーティングを始めたのは韓国とインドのスタートアップのスタッ