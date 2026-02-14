ミラノ・コルティナ五輪、現地12日に行われたスノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手が、一夜明け自身の滑りを振り返りました。小野選手は予選を11位で通過し、決勝は2番手で滑走。いきなり1本目で85.00の高得点を記録します。その後、この得点を超える選手は二人しか現れず、自身初の銅メダルに輝きました。小野選手は3本目を終え、他のライダーが滑り終えるのを待つ間の心境について「本当はもう少し後ろ