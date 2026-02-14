金融庁は、野村証券や大和証券3メガバンクグループが始める、ステーブルコインを使って株式などを売買する実証実験を支援事業に認定したと発表しました。実証では、ブロックチェーン上で株や債権などの権利移転の仕組みを検証するとともに、3メガが共同発行を検討する円建てのデジタル通貨「ステーブルコイン」を使った決済を検証します。決済の時間短縮や高度化により市場の活性化につなげる狙いです。片山金融相は「決済が高度化