ウクライナ選手の失格問題について説明するスポーツ仲裁裁判所（CAS）のマシュー・リーブ事務総長＝13日、ミラノ（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】スポーツ仲裁裁判所（CAS）は13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ（27）による失格取り消しを求めた訴えを棄却した。戦争で亡くなったアスリートが描かれたヘルメットを着用し競技に臨むのは、表現に関するガイドライン